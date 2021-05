Tra Cairo e Lotito è ancora tensione: il retroscena dall’Olimpico (Di martedì 18 maggio 2021) tensione alle stelle sugli spalti dell’Olimpico per la sfida tra Lazio e Torino. Un retroscena particolare è avvenuto al fischio finale. Che tra le dirigenze di Lazio e Torino ci siano evidenti tensioni, lo si era capito già nel corso della stagione. Il caos tamponi, la partita rinviata, tante tematiche che hanno portato allo scontro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021)alle stelle sugli spalti dell’Olimpico per la sfida tra Lazio e Torino. Unparticolare è avvenuto al fischio finale. Che tra le dirigenze di Lazio e Torino ci siano evidenti tensioni, lo si era capito già nel corso della stagione. Il caos tamponi, la partita rinviata, tante tematiche che hanno portato allo scontro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

