Tennis, Roger Federer: “Mi aspettavo una versione migliore del mio gioco. Prossime settimane fondamentali” (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo quasi due anni dalla semifinale persa con Rafael Nadal al Roland Garros 2019, Roger Federer è tornato quest’oggi a disputare una partita ufficiale sulla terra rossa. Il fuoriclasse elvetico ha deciso di partecipare al torneo ATP 250 di Ginevra, rimediando però una sconfitta al primo turno contro lo spagnolo Pablo Andujar in tre set. 6-4 4-6 6-4 il punteggio finale in favore dell’iberico, che si è imposto dopo un’ora e 54 minuti di gioco rimontando da 2-4 nel terzo parziale con quattro giochi consecutivi. Nessun dramma comunque per lo svizzero, che vuole giocare adesso il maggior numero di match possibili per affinare la condizione in vista di Wimbledon, vero grande obiettivo della sua stagione. “Non sono deluso tanto dal risultato ma dal torneo. Le persone volevano vedermi qui. Mi aspettavo una ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo quasi due anni dalla semifinale persa con Rafael Nadal al Roland Garros 2019,è tornato quest’oggi a disputare una partita ufficiale sulla terra rossa. Il fuoriclasse elvetico ha deciso di partecipare al torneo ATP 250 di Ginevra, rimediando però una sconfitta al primo turno contro lo spagnolo Pablo Andujar in tre set. 6-4 4-6 6-4 il punteggio finale in favore dell’iberico, che si è imposto dopo un’ora e 54 minuti dirimontando da 2-4 nel terzo parziale con quattro giochi consecutivi. Nessun dramma comunque per lo svizzero, che vuole giocare adesso il maggior numero di match possibili per affinare la condizione in vista di Wimbledon, vero grande obiettivo della sua stagione. “Non sono deluso tanto dal risultato ma dal torneo. Le persone volevano vedermi qui. Miuna ...

Advertising

InteBNLdItalia : Bentornato Roger ?????? ?? Oggi in campo al #GenevaOpen ?? Andujar #IBI21 #tennis #Federer - TennisWorldit : Simon: 'La terra rossa non è più un obiettivo per Roger Federer' - beurownrainbow1 : Io tristissima per Roger ma so che era prevedibile e bisogna affrontarlo perché è un processo naturale. Che possa… - Pally84 : RT @lorenzofares: Roger #Federer ???? a #Ginevra ???? #SerenaWilliams ???? a #Parma ???? @lorenzofares ???? a Ladispoli ????? Un #18maggio durissim… - lorenzofares : Roger #Federer ???? a #Ginevra ???? #SerenaWilliams ???? a #Parma ???? @lorenzofares ???? a Ladispoli ????? Un #18maggio du… -