Stellantis: al via jv Mobiledrive con Foxconn per accelerare sviluppo tecnologie (Di martedì 18 maggio 2021) Torino, 18 mag. - (Adnkronos) - Stellantis e Foxconn (Hon Hai Precision Industry) in collaborazione con la sua società sussidiaria Fih Mobile hanno siglato un memorandum d'intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive, una joint venture 50/50, che mira a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti, rese possibili da elettronica di consumo avanzata, interfaccia Hmi e servizi che supereranno le aspettative dei clienti. Mobile Drive unirà l'esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli a 360° e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità di Foxconn di sviluppare a livello globale software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale. Un mix che posizionerà Mobile Drive in prima linea nello sforzo globale per fornire ...

