Quando riaprono le palestre? Si va verso l’anticipo al 24 maggio al chiuso

(Di martedì 18 maggio 2021) Lepotrebbero riaprire il 24al. E’ questa la proposta che filtra dalla cabina di regia che dovrà delineare le nuove riaperture e gli allentamenti sul fronte del Covid. Durante il consiglio dei ministri sarà dunque proposto di anticipare di una settimana la riapertura che al momento era fissata per l’1 giugno, mentre all’aperto lesono libere di riaprire. Per le piscine al, invece, si dovrà attendere l’1 luglio. SportFace.

Piscine, palestre e impianti da sci Da sabato 22 maggio riaprono gli impianti sciistici che - tolto ... La mascherina va indossata quando i clienti non sono impegnati negli allenamenti. Dove possibile ...Si potrà transitare sulla provinciale solo dalle 6 alle 22, di notte è confermata la chiusura È una soluzione temporanea, in attesa dei lavori di messa in sicurezza che dovrebbero iniziare a luglio ...La biblioteca e la villa restano chiuse e non sappiamo ancora per quanto tempo. Dopo il tavolo tenuto con l'Amministrazione a fine marzo, eravamo stati rassicurati su una prossima riapertura della bib ...