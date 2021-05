Percassi | «Vecchie parole di Agnelli? Mi chiamò subito Superlega un’assurdità»

(Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente dell’Atalantaha parlato del vecchio tema sullediverso la Dea e dellaIl presidente dell’Atalantaè tornato sul vecchio siparietto con Andreaquando l’attuale presidente della Juve affermò che non era giusto far partecipare la Dea alla Champions League, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato anche di. «Ci rimasi male, ma telefonòa me e mio figlio Luca, ci spiegò di essere stato frainteso. Per me discorso chiuso a quel punto. La, la reazione di tutti è stata chiara: un’idea da archiviare» L'articolo proviene da Calcio News 24.

