Nel Lazio continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. A Roma 204 casi (Di martedì 18 maggio 2021) Come ha illustrato poco fa l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, commentando i bilancio delle ultime 24 ore, “Oggi nel Lazio su oltre 11mila tamponi (+915) e quasi 17mila antigenici – per un totale di oltre 28mila test – si registrano 348 nuovi casi positivi (-40 da ieri), i decessi sono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44), i guariti 1023, e le terapie intensive sono 216 (-19). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%”. A Roma 204 casi, ecco quanti nelle altre Asl capitoline Quindi, rimarcando che “i casi a Roma città sono a quota 204”, il dato migliore ultimi 7 mesi, l’assessore (nella foto), è ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Come ha illustrato poco fa l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, commentando i bilancio delle ultime 24 ore, “Oggi nelsu oltre 11mila tamponi (+915) e quasi 17mila antigenici – per un totale di oltre 28mila test – si registrano 348 nuovipositivi (-40 da ieri), isono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44), i guariti 1023, e lesono 216 (-19). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%”. A204, ecco quanti nelle altre Asl capitoline Quindi, rimarcando che “icittà sono a quota 204”, il dato migliore ultimi 7 mesi, l’assessore (nella foto), è ...

NicolaPorro : La mossa che porta la 'Gender Revolution' nelle classi dei bambini. Ecco come anticipano l'approvazione del #DDLZan… - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 - In dodici ore, superate 100mila nuove prenotazioni per le classi di età 48 – 51 anni. Nel… - OptaPaolo : 18 - Il #Milan ha ricevuto il 18º calcio di rigore in questo campionato, eguagliando il record di penalty in Serie… - Solo_La_Lazio : ?? #Tare nel prepartita di #LazioTorino ??? 'Rinnovo #Inzaghi? Smentisco incontro all'Olgiata' ?? Leggi qui ?? - angelo_ra_ : RT @sabrina__sf: Nel Lazio il ddl Zan è già legge Inviate alle scuole le istruzioni per imporre il gender in classe Alle scuole sono arriv… -