Napoli, Manfredi declina invito: non sarà candidato sindaco Pd-M5S (Di martedì 18 maggio 2021) L'ex ministro dell'Università ed ex rettore della 'Federico II' di Napoli Gaetano Manfredi non sarà il candidato a sindaco di Napoli per il "campo largo" che comprende Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze di centrosinistra. Manfredi, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe declinato definitivamente l'invito a candidarsi; già nei giorni scorsi l'ex rettore aveva manifestato le sue perplessità a rivestire, in caso di vittoria alle prossime amministrative, un impegno che sarebbe reso particolarmente complicato soprattutto alla luce delle condizioni di cassa del Comune di Napoli, in pre-dissesto e a rischio default. L'articolo proviene da Italia Sera.

