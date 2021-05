Milano: Comune sigla protocollo con forze armate per sicurezza su trasporti pubblici (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - Firmato oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal generale di brigata dell'esercito Alfonso Miro e dal generale divisione aerea dell'aeronautica Francesco Vestito il protocollo tra il Comune di Milano e le forze armate che consentirà ai militari in divisa di viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico cittadino per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme, comprese quelle anti Covid. I militari di esercito, marina e aeronautica costituiscono un efficace e non invasivo presidio di sicurezza e grazie a questo accordo potranno assistere il personale di bordo in caso di necessità. Sul fronte del contrasto alla diffusione della pandemia, poi, oltre a salvaguardare il rispetto delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag.(Adnkronos) - Firmato oggi dal sindaco diGiuseppe Sala e dal generale di brigata dell'esercito Alfonso Miro e dal generale divisione aerea dell'aeronautica Francesco Vestito iltra ildie leche consentirà ai militari in divisa di viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico cittadino per garantire maggioree rispetto delle norme, comprese quelle anti Covid. I militari di esercito, marina e aeronautica costituiscono un efficace e non invasivo presidio die grazie a questo accordo potranno assistere il personale di bordo in caso di necessità. Sul fronte del contrasto alla diffusione della pandemia, poi, oltre a salvaguardare il rispetto delle ...

