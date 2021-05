M O | Netanyahu | ' Hamas riportata indietro di molti anni'

(Di martedì 18 maggio 2021)'ha ricevuto colpi che non si attendeva'. Lo ha detto il premier Benyaminaggiungendo che Israele 'ha riportatodi'. 'I nemici attorno a noi - ha concluso - ...

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu Hamas

'ha ricevuto colpi che non si attendeva'. Lo ha detto il premier Benyaminaggiungendo che Israele 'ha riportato indietrodi molti anni'. 'I nemici attorno a noi - ha concluso - ne traggano le conclusioni'.ha confermato che le operazioni nella ..."Israele - ha detto il premier israeliano Benyamin- ha riportato indietrodi molti anni. I nemici attorno a noi ne traggano le conclusioni", ha ammonito riferendosi a Siria e Libano, ...Aldo Giannuli, direttore del centro studi Osservatorio Globalizzazione, a Fanpage.it: “Che quelli di Hamas siano dei terroristi è impossibile negarlo, però gli israeliani non sono diversi. Anzi, sono ...Il ministero della sanità ha reso noto che in nove giorni di continui bombardamenti israeliani a Gaza sono rimaste uccise complessivamente 212 persone: 36 donne e 16 anziani e 61 bambini. I feriti son ...