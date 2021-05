Lega | Mocci | autobus a metano | ‘balla’ Raggi da 27 mln

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “I 62 bus aannunciati dallasembrerebbero essere in realtà Diesel. Così fosse sarebbe una balla da oltre 27 milioni di euro.” “Così come le manutenzioni del verde, che vengono annunciate e poi non realizzate; gli interventi sui cimiteri, promessi e non portati avanti; i bilanci delle partecipate, non approvati per anni; le convocazioni fatte dai magistrati contabili al Sindaco e ovviamente disattese, come venne disatteso l’incontro con Malagò, anni fa, salvo poi registrare le congratulazioni dellaproprio al numero uno del Coni pochi giorni fa.” “Ladavvero pensa che si possa governare andando avanti a fandonie? Questo è il presupposto del suo secondo mandato? Ma per favore! Si dimetta, ponga fine a questo stillicidio”. Lo dichiara il capogruppoin XV Municipio, ...