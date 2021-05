Lazio-Torino 0-0, Cairo: “Stagione particolare, non vogliamo ripeterla” (Di martedì 18 maggio 2021) “Abbiamo fatto un secondo tempo molto importante, la squadra era un po’ spaventata ed abbiamo subito. Poi c’è stato il palo, poteva cambiare la gara in meglio. La Lazio ha dato tutto e ha fatto bene, è giusto che sia così nonostante Simone sia fratello di Pippo. Hanno onorato la partita e il campionato, per noi era importante questo punto”. Lo ha dichiarato il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo il pareggio contro la Lazio che ha regalato la salvezza alla sua squadra. “È stata una Stagione particolare, è iniziata male poi ci siamo ripresi, è arrivato il momento di Covid – ha spiegato il numero uno del club ai microfoni di Sky Sport – e questo ci ha comportato problemi. La sconfitta con il Milan ha generato uno stato d’animo negativo, ho passato quella sera a rincuorare tutti. Le ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) “Abbiamo fatto un secondo tempo molto importante, la squadra era un po’ spaventata ed abbiamo subito. Poi c’è stato il palo, poteva cambiare la gara in meglio. Laha dato tutto e ha fatto bene, è giusto che sia così nonostante Simone sia fratello di Pippo. Hanno onorato la partita e il campionato, per noi era importante questo punto”. Lo ha dichiarato il presidente del, Urbano, dopo il pareggio contro lache ha regalato la salvezza alla sua squadra. “È stata una, è iniziata male poi ci siamo ripresi, è arrivato il momento di Covid – ha spiegato il numero uno del club ai microfoni di Sky Sport – e questo ci ha comportato problemi. La sconfitta con il Milan ha generato uno stato d’animo negativo, ho passato quella sera a rincuorare tutti. Le ...

