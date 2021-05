Il declino del Dragone

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) In uno degli ultimi colossal della Marvel, il cattivissimo Thanos raccoglie tutte le gemme necessarie per attivare il “guanto dell’infinito” e dare vita al suo progetto: eliminare il 50 per cento della popolazione dell’universo, perché l’altra metà possa vivere in pace, senza dover lottare per le limitate risorse a disposizione. Thanos vuole il progresso, il benessere degli esseri viventi, insomma teoricamente sarebbe spinto da nobili ambizioni. Però è Thanos, cioè un supercattivo. L’esempio della Marvel è semplificatorio, ma è un buon inizio per spiegare come ha funzionato per un lungo periodo di tempo, soprattutto in Asia orientale, la politica di programmazione familiare, e come sulla base di un obiettivo finale comune – il benessere collettivo – diversi governi abbiano preso decisioni sbagliate, autoritarie, perfino controproducenti, entrando nelle camere da letto dei ...