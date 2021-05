Gloria e Malcom | chi sono i figli di Barbara Alberti?

Leggi su puglia24news

(Di martedì 18 maggio 2021)i duedi, nato dal matrimonio con Amadeo Pagani. La donna questa sera, martedì 18 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più sui suoii duedinati dal matrimonio con Amedeo Pagani. La coppia ha avuto duenel corso del loro matrimonio.Samuela è nata nel 1965 ed p un’arabista. La donna è da sempre una grande appassionata di Islamismo ...