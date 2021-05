Ginnastica | Elisa Iorio torna dopo l’infortunio | parallele di spessore | forma in crescita e lotta per le Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di martedì 18 maggio 2021)ha fatto il suo grande ritorno in gara a otto mesi di distanza dalrimediato in allenamento lo scorso 11 settembre. L’emiliana si era infatti fatta male durante un passaggio di danza in allenamento, procurandosi una lesione dei legamenti della caviglia.l’operazione, necessaria per stabilizzare il tendine, l’azzurra ha dovuto osservare un periodo di recupero e successivamente si è messa al lavoro per cercare dire prontamente ai massimi livelli, forte di un talento indiscutibile che le aveva permesso di fare parte della Nazionale Italiana che vinse una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019. La 18enne ha dovuto superare un momento particolarmente complesso, ma ha stretto i denti e con grande caparbietà non ha mai mollato, restando sempre ben ...