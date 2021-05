Gf Vip 5 | Stefano Coletti svela come stanno davvero le cose tra lui e Elisabetta Gregoraci

(Di martedì 18 maggio 2021)ha chiarito una volta per tutteletra lui e la showgirl calabrese. Il pilota automobilistico era già stato al centro del gossip durante l’avventura dial Grande Fratello Vip 5. Alcuni rumor infatti vedevano i due molto vicini, ma l’ex moglie di Flavio Briatore – che aveva instaurato un’amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli – aveva smentito la chicca di gossip.però, nei giorni scorsi, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che lo ritraevano molto vicino alla. Dopo la condivisione delle foto, il web si era scagliato contro l’ex gieffina accusandola di aver mentito durante la sua esperienza nella Casa più spiata di ...

...alla Gregoraci nella casa del GF? Il silenzio di Elisabetta Gregoraci Nonostante sia molto attiva sui social Elisabetta Gregoraci non ha ancora preso parola in merito a quanto rivelato da...Coletti torna a parlare del rapporto con Elisabetta Gregoraci. Il nome del pilota monegasco era stato accostato a quello della showgirl già ai tempi del GF: qualche giorno fa, però, lui ha ...Nelle ultime ore sui social hanno generato grande clamore alcuni post di Stefano Coletti, con cui il pilota ha praticamente svelato di stare insieme ad Elisabetta Gregoraci. Qualcosa nel messaggio di ...Spunta un annuncio sulla sua presunta nuova storia d'amore di Elisabetta Gregoraci, un indizio però non sfugge ai suoi tantissimi fan, di che si tratta.