Generale Figliuolo: il saluto degli Alpini di Firenze (Di martedì 18 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza sanitaria, il Generale Francesco Paolo Figliuolo , in mattinata, ha raggiunto Firenze per visitare l'hub vaccinale Mandela Forum di Firenze. Una visita programmata per ... Leggi su lanazione (Di martedì 18 maggio 2021) Il commissario per l'emergenza sanitaria, ilFrancesco Paolo, in mattinata, ha raggiuntoper visitare l'hub vaccinale Mandela Forum di. Una visita programmata per ...

Advertising

RobertoBurioni : Un numero non irrilevante di anziani non si è ancora vaccinato. Temo che sia dovuto al fatto che non si muovono, ch… - Ettore_Rosato : Si riparte! Programmate #riaperture come avevamo chiesto per dare certezze a cittadini e imprese. Ora lavoriamo per… - EugenioGiani : Benvenuti in Toscana al Generale Francesco Paolo #Figliuolo e al Capo della Protezione Civile Fabrizio #Curcio. - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Siena, il generale Figliuolo in visita al PalaGiannelli: “Qui l’Italia che fa squadra e vince”. L… - Pepautore : RT @ilvocio: Vaccino Pfizer, Ema: 'Può stare in frigo fino a un mese'. Tra poco la gestione dell'emergenza Covid passerà dal Generale Figli… -