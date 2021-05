Fedez vuole essere ascoltato in Vigilanza Rai sul concerto del 1° maggio. Il presidente Barachini (Fi) prende in carico la sua richiesta (Di martedì 18 maggio 2021) Passato il primo maggio, restano le polemiche. Fedez, che dal palco dell’Auditorium Parco della Musica si era schierato a favore del ddl Zan attaccando le dichiarazioni omofobe di diversi esponenti leghisti, ha nuovamente espresso la sua volontà di essere ascoltato dalla Commissione di Vigilanza Rai. Una richiesta finalizzata ad esprimere la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto dietro le quinte del concertone quasi tre settimane fa. Stando a quanto detto sul palco dal rapper (e poi raccontato sui suoi profili social), in quella circostanza la Rai – prima attraverso l’intervento di una serie di autori e poi della vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani – aveva tentato di censurare il suo intervento, giudicato come “inopportuno” in quella sede. Nelle ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Passato il primo, restano le polemiche., che dal palco dell’Auditorium Parco della Musica si era schierato a favore del ddl Zan attaccando le dichiarazioni omofobe di diversi esponenti leghisti, ha nuovamente espresso la sua volontà didalla Commissione diRai. Unafinalizzata ad esprimere la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto dietro le quinte delne quasi tre settimane fa. Stando a quanto detto sul palco dal rapper (e poi raccontato sui suoi profili social), in quella circostanza la Rai – prima attraverso l’intervento di una serie di autori e poi della vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani – aveva tentato di censurare il suo intervento, giudicato come “inopportuno” in quella sede. Nelle ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fedez chiede di essere ascoltato in Vigilanza Rai sul Concertone. L'artista vuole esporre la sua versione sui fatti… - JimSink1 : @ancora_una @arieccomi4 @mbraghe80 @matteosalvinimi @JustElisabetta Io pensare te o fedez? no dai lo lascio agli am… - SecolodItalia1 : Fedez vuole essere sentito dalla Vigilanza Rai. Il presidente costretto a spiegargli come funziona… - ilgiornale : Non si spengono i riflettori sullo scontro tra Fedez e la Rai: il rapper ora vuole essere ascoltato dalla Commissio… - Liberopensato16 : Fedez è un esempio di coerenza in stile 'marchese del Grillo'. Vuole avere il diritto di replica in commissione di… -