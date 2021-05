Epic vs Apple: come Fortnite, solo il 17% dei giochi dell'App Store contiene acquisti in-game (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo giunti alla terza settimana del processo che vede coinvolte Apple ed Epic games e, come volevasi dimostrare, arrivano nuovi dettagli su quanto riportato dai vari testimoni. Questa volta è stato ascoltato Phil Schiller, capo di Apple Fellow e dell'App Store. La testimonianza di Schiller si concentra sullo sviluppo e il lancio dell'App Store nel 2008, sui dettagli e le linee guida dell'App Store, sul panorama competitivo nel settore degli smartphone e altro ancora. In questa occasione Schiller ha parlato dei giochi simili a Fortnite presenti all'interno dell'App Store. Secondo quanto riportato, solo il 17% dei ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Siamo giunti alla terza settimana del processo che vede coinvolteeds e,volevasi dimostrare, arrivano nuovi dettagli su quanto riportato dai vari testimoni. Questa volta è stato ascoltato Phil Schiller, capo diFellow e'App. La testimonianza di Schiller si concentra sullo sviluppo e il lancio'Appnel 2008, sui dettagli e le linee guida'App, sul panorama competitivo nel settore degli smartphone e altro ancora. In questa occasione Schiller ha parlato deisimili apresenti all'interno'App. Secondo quanto riportato,il 17% dei ...

