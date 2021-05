Dite a Fratoianni che è il Risorgimento italiano a basarsi su sangue e suolo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Le interrogazioni al ministro dell’Interno sulle manifestazioni di CasaPound potrebbero ormai essere considerate un genere letterario a sé. Si tratta di testi ricorrenti a cadenza quasi fissa, impostati secondo stilemi ben riconoscibili: la citazione di qualche caso di cronaca presentato in modo distorto per fare un po’ di contesto, il richiamo retorico alle «ore più buie della nostra storia», l’appello alla vigilanza e infine la richiesta al Viminale di intervenire, non si capisce bene come. La manifestazione di Cpi in programma per il 29 maggio a Roma non poteva certo fare eccezione. La lamentatio diL’interprete della lamentatio di circostanza è stato stavolta Nicola, che ha deciso di fondare la sua interrogazione sulle solidissime basi di una scorsa distratta a Wikipedia. Qui il parlamentare di Sinistra ...