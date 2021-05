Di Marzio: 'Fossi Gattuso andrei via. A Napoli vedrei bene Allegri' (Di martedì 18 maggio 2021) Napoli - Gianni Di Marzio , ex allenatore del Napoli , è intervenuto a "NapoliMagazine. Com" e ha voluto elogiare la prestazione di Firenze: " Napoli vicino alla Champions ma adesso bisogna battere il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 maggio 2021)- Gianni Di, ex allenatore del, è intervenuto a "Magazine. Com" e ha voluto elogiare la prestazione di Firenze: "vicino alla Champions ma adesso bisogna battere il ...

Proprio riguardo a Insigne , Di Marzio ha avuto parole di grande stima, prima di passare a Ruiz e ... Se fossi Gattuso non avrei dubbi ad andare via: alla prima difficolta', la colpa sarebbe sempre la ...

Di Marzio: "Fossi Gattuso andrei via. A Napoli vedrei bene Allegri" Corriere dello Sport.it NM LIVE - Gianni Di Marzio a "NM": "Insigne e Osimhen decisivi in chiave Champions, fossi in Gattuso non resterei, vedrei bene Allegri" NAPOLI - Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Il Napoli è ad un passo dalla Champions, resta l'ultimo passo da compiere in casa battendo l'Hell ...

Proprio riguardo a Insigne , Di Marzio ha avuto parole di grande stima, prima di passare a Ruiz e ... Se fossi Gattuso non avrei dubbi ad andare via: alla prima difficolta', la colpa sarebbe sempre la ...