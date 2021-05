Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi alla cabina di regia: 'Ora coprifuoco alle 23, via dal 21/6' #covid - Agenzia_Italia : Draghi chiude la partita sul coprifuoco e compatta la maggioranza - riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'continuare a osservare regole necessario'... - an12frnc : RT @TgLa7: #Covid, #Draghi: necessario continuare osservare regole -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

A partire da oggi, martedì 18 maggio 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Governoche detta la strada per le riaperture da qui al prossimo mese e mezzo. Dopo le discussioni della scorsa settimana e la fondamentale Cabina di regina svoltasi ieri, dunque, l'esecutivo ha preso ...... per via del, giri su giri in regime di safety car, l'auto che nei gran premi entra in pista per rallentare i piloti quando accade un brutto incidente '. CAOS MIGRANTI/ "L'Italia dinon ...Il summit di oggi a Parigi è stato un "punto di incontro" di numerose iniziative volte a far sì che l'Africa possa beneficiare di una ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "La strategia è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione e l'osservanza delle regole, dei protocolli, dei distanziamento, delle mascherine e tutto ...