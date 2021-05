**Commercio estero: Istat, a marzo +3,2% export su mese, balzo import +6%** (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - A marzo l'Istat stima una crescita delle esportazioni del 3,2% rispetto al mese precedente, ma soprattutto del 6% delle importazioni. L'incremento su base mensile dell'export è dovuto all'aumento delle vendite sia verso l'area Ue (+3,7%) sia verso i mercati extra Ue (+2,6%). Su base annua il dato dell'export - condizionato dalla pandemia del 2020 - sale del 28,1% con una crescita più sostenuta verso l'area Ue (+32,6%) rispetto all'area extra Ue (+23,2%). Ma l'import registra un aumento tendenziale più marcato (+35,1%), con incrementi di analoga entità verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. Nel primo trimestre del 2021, rispetto al precedente, l'export aumenta del 2,6%, l'import del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Al'stima una crescita delle esportazioni del 3,2% rispetto alprecedente, ma soprattutto del 6% delleazioni. L'incremento su base mensile dell'è dovuto all'aumento delle vendite sia verso l'area Ue (+3,7%) sia verso i mercati extra Ue (+2,6%). Su base annua il dato dell'- condizionato dalla pandemia del 2020 - sale del 28,1% con una crescita più sostenuta verso l'area Ue (+32,6%) rispetto all'area extra Ue (+23,2%). Ma l'registra un aumento tendenziale più marcato (+35,1%), con incrementi di analoga entità verso entrambi i principali mercati di sbocco, Ue ed extra Ue. Nel primo trimestre del 2021, rispetto al precedente, l'aumenta del 2,6%, l'del ...

