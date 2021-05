Come è diventata Ginevra, figlia di Karina Cascella. 11 anni appena compiuti e un mix di bellezza tra mamma e papà (Di martedì 18 maggio 2021) Quando il 23 aprile ha compiuto 7 anni, la mamma Karina Cascella le ha dedicato un post sui social con tanto di foto che mostra quanto è cresciuta Ginevra, la figlia nata dall’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. “Quel giorno quando ti hanno messa tra le mie braccia e ti ho guardata negli occhi,- ricorda l’ex opinionista di Uomini e Donne – ho capito che ti avrei amata per l’eternità. Piango ancora adesso se ripenso a quel momento, e quando ti racconto le cose che facevo quando eri piccina, mi prendi in giro e mi dici: ‘mamma dai basta, me le racconti ogni volta’. Ma la verità è che quelle parole, quei racconti, le mie lacrime di commozione, ti fanno sentire amata, ti fanno sentire importante e io lo so, una mamma lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Quando il 23 aprile ha compiuto 7, lale ha dedicato un post sui social con tanto di foto che mostra quanto è cresciuta, lanata dall’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. “Quel giorno quando ti hanno messa tra le mie braccia e ti ho guardata negli occhi,- ricorda l’ex opinionista di Uomini e Donne – ho capito che ti avrei amata per l’eternità. Piango ancora adesso se ripenso a quel momento, e quando ti racconto le cose che facevo quando eri piccina, mi prendi in giro e mi dici: ‘dai basta, me le racconti ogni volta’. Ma la verità è che quelle parole, quei racconti, le mie lacrime di commozione, ti fanno sentire amata, ti fanno sentire importante e io lo so, unalo ...

Advertising

NetflixIT : Era una banda e oggi è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come… - mrdarklord_ : comunque in libreria non c'era nemmeno il manga di jjk. lo prendo come un attacco personale bello e buono ma in sos… - MatteoSelfinio : @FrancoScarsell2 La Venere Nera è diventata mamma di una bambina di pelle bianca, ma come è possibile? Madre surrogata? Utero in affitto? - AlbertHofman72 : RT @ChiranAngelgela: @info_zampa @chetempochefa @gadlernertweet Però è vero. Ne abbiamo molte dimostrazioni anche qui. La narrazione della… - Orsinisave : RT @LaMerlettaia: A me piace che questa narrativa del Nord ricco sia diventata così pervasiva da dimenticare come si sia diventati ricchi.… -