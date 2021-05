Bimba uccisa a Cabiate, l’ex compagno della madre confessa abusi e omicidio (Di martedì 18 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color l’ex compagno della madre di Sharon ha confessato: non si è trattato di un incidente, ma di omicidio. Lo scorso 11 gennaio a Cabiate, un Bimba di soli 18 mesi è morta, secondo quanto raccontato allora dall’uomo, Gabriel Robert Marincat, unico testimone, dopo essere rimasta schiacciata da una stufetta. Questa versione dei fatti però era tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 18 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi Sharon hato: non si è trattato di un incidente, ma di. Lo scorso 11 gennaio a, undi soli 18 mesi è morta, secondo quanto raccontato allora dall’uomo, Gabriel Robert Marincat, unico testimone, dopo essere rimasta schiacciata da una stufetta. Questa versione dei fatti però era tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

goodgolly007 : RT @noitre32: Como, bimba di 18 mesi violentata e uccisa: ex compagno della madre Gabriel Robert Marincat, rumeno di 25 anni confessa https… - metaanto : RT @noitre32: Como, bimba di 18 mesi violentata e uccisa: ex compagno della madre Gabriel Robert Marincat, rumeno di 25 anni confessa https… - AndreaV91234412 : RT @noitre32: Como, bimba di 18 mesi violentata e uccisa: ex compagno della madre Gabriel Robert Marincat, rumeno di 25 anni confessa https… - MaxDem46 : RT @noitre32: Como, bimba di 18 mesi violentata e uccisa: ex compagno della madre Gabriel Robert Marincat, rumeno di 25 anni confessa https… - LeveHome : RT @noitre32: Como, bimba di 18 mesi violentata e uccisa: ex compagno della madre Gabriel Robert Marincat, rumeno di 25 anni confessa https… -