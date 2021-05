A 76 anni se ne va Franco Battiato | ma i suoi versi non ci lasceranno mai

(Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento nella sua dimora in Sicilia, nell'ex Castello di Moncada,al termine di una lunga malattia. Aveva 76. I funerali saranno in forma privata. Dall'avanguardia dei primi ...

Advertising

chetempochefa : Addio al grande Maestro Franco Battiato, che ci lascia oggi all’età di 76 anni. - Corriere : È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni - reportrai3 : A otto anni dalla condanna per frode fiscale, la CEDU chiede conto all'Italia di quanto dichiarato nel ricorso di B… - oldgleeclub : RT @chetempochefa: “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi #18maggio… - LorenzoPratesi1 : RT @Corriere: È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni -

Ultime Notizie dalla rete : anni Franco

... per centrare gli obiettivi di produzione di energia da fotovoltaico ci vorrebbero 'ben 100', ...del Piano è stato riservato al ministero dell'Economia guidato dal supertecnico Daniele, ...Battiato è morto nella notte all'età di 76. Il cantautore siciliano si trovava nella sua casa di Milo , in provincia di Catania, dove si era ritirato da tempo. La conferma è arrivata dai ...Link Sponsorizzato Più in là, dopo oltre 20 anni, il film Perduto Amor, che vede Franco Battiato nei panni di regista, tornerà sulle tracce di questa canzone con tutta la struggente rivendicazione dei ...Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Franco Battiato. Il cantautore si è spento all'età di 76 anni nella sua residenza di Milo, in provincia di Catania, dove si ...