X Factor | è ufficiale | Ludovico Tersigni | è il nuovo conduttore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor ufficiale

...concorrente dell'ultima edizione di XItalia. Il significato di Tocca a me Tocca a me data di uscita Tocca a me cover singolo Federica Carta e Mydrama per Tocca a me Tocca a me video...Manca ancora la conferma, non ci resta che aspettare e sperare che il suo ingresso ad Xpossa portare una ventata di novità!Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore di X Factor 2021. Stando a quanto sostiene Dagospia sarà lui l’erede di Alessandro Cattelan, che ha lasciato il talent Sky in favore di nuove avventure, una ...Ludovico Tersigni conduttore di X Factor 2021, la star di Skam è l'erede di Alessandro Cattelan Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor. Lo assicura Dagospia. Secondo quanto riporta il sit ...