Venezia Lecce 1-0: Forte di misura. Qualificazione ancora in bilico (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Venezia vince in casa contro il Lecce nell’andata delle semifinali playoff in Serie B: decisiva la rete di Forte al 47? Il Venezia sfrutta la gara d’andat in casa valida per le semifinali playoff di Serie B: i lagunari vincono di misura, per 1-0, contro il Lecce grazie alla rete di Forte al 47?. I salentini ora dovranno almento ripetere lo stesso risultato al Via del Mare per sperare nella Qualificazione alla finale dove potrebbe trovare il Cittadella, vittorioso per 3-0 contro il Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilvince in casa contro ilnell’andata delle semifinali playoff in Serie B: decisiva la rete dial 47? Ilsfrutta la gara d’andat in casa valida per le semifinali playoff di Serie B: i lagunari vincono di, per 1-0, contro ilgrazie alla rete dial 47?. I salentini ora dovranno almento ripetere lo stesso risultato al Via del Mare per sperare nellaalla finale dove potrebbe trovare il Cittadella, vittorioso per 3-0 contro il Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VeneziaFC_IT : Venezia 1-0 Lecce (Forte 47’) #ArancioNeroVerde ?????? - sportli26181512 : Play off Serie B, Venezia-Lecce 1-0: Forte decide il primo round: Una rete in avvio di ripresa vale il successo dei… - internewsit : Esposito torna ma in panchina, colpaccio Venezia sul Lecce con ex Inter - - CSalentino : Lecce pessimo, il Venezia vince 1-0. Fra tre giorni lagunari al Via del Mare - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #SerieB, semifinale di andata: #Forte spaventa il #Lecce: 1-0. Primo round al #Venezia, ma è tutto aperto -