Uomini e Donne | Isabella Ricci prende il posto di Gemma Galgani?

Isabella Ricci è una new entry del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne, e potrebbe prendere il posto di Gemma Galgani. Da quando Isabella Ricci ha fatto il suo ingresso nel parterre femminile del Trono Over, tutti si sono chiesti se l'elegante dama sarebbe potuta diventare l'erede di Gemma Galgani. Circolano, infatti, insistenti voci sull'imminente addio della dama torinese dopo tanti anni di presenza a Uomini e Donne, sebbene queste indiscrezioni non siano state ancora confermate. Sin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, l'eleganza e la classe di Isabella

