Tutto quello da sapere per partecipare ai casting de L'Eredità (Di lunedì 17 maggio 2021) Sei un fan della trasmissione L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, e vorresti partecipare come concorrente per provare a indovinare la parola della "Ghigliottina"? Segui allora i passaggi indicati in questa nostra guida: ti spiegheremo come partecipare all'Eredità, illustrando in maniera dettagliata tutti gli step per inoltrare la domanda d'iscrizione ai casting. Come partecipare all'Eredità: la procedura Per partecipare all'Eredità è sufficiente chiamare il numero di telefono 02 2828000 oppure compilare il form online disponibile sul sito di Banijay Italia, la società che produce il quiz Rai. Prima ancora, però, bisogna rispettare i seguenti criteri di selezione: aver compiuto il 18° anno di età alla data ...

