Sondaggio, FdI seconda Scavalcato anche il Pd (Di lunedì 17 maggio 2021) Fratelli d'Italia supera il Pd, Giorgia Meloni alle spalle della Lega. E' il quadro delineato dal Sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega rimane il primo partito con il 21% (-0,3%). Fratelli d'Italia guadagna lo 0,4% e sale al 19,5%, superando il Pd che scivola dal 19,5% al 19,2%. Perde terreno anche il M5S, ora al ...

