Riaperture | cronoprogramma e date | da palestre e piscine al coprifuoco

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nella nuova riunione con i membri del governo si tracciano le prime modifiche per le prossime. Novità importanti per il. Novità importanti per gli amanti del fitness (Foto di Pexels da Pixabay)Dalla Cabina di Regia del Governo arrivano delle indiscrezioni su cosa aspettarci dalle prossime settimane. Con il costante calo di contagi sarà possibile allentare le restrizioni, in modo da far ripartire molte più attività. Leggi anche-> Coronavirus, il bollettino di oggi 17 maggio Il primo grande passo riguarda il. Dalle 22 passerà alle 23 già con il prossimo provvedimento. Un’ulteriore evoluzione potrebbe esserci dal prossimo 7 giugno, quando l’orario di rientro sarà spostato alle 24. Per la soddisfazione dei commercianti, che potranno così prolungare la loro attività serale., le ...