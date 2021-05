"Pregate per il Myanmar", la denuncia della reginetta di bellezza (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo avere sfilato sul palco, si è inchinata con le mani giunte e ha poi srotolato il cartello con la scritta "Pray for Myanmar": così Miss Birmania, Thuzar Lwin, ha denunciato il golpe nel suo Paese ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo avere sfilato sul palco, si è inchinata con le mani giunte e ha poi srotolato il cartello con la scritta "Pray for": così Miss Birmania, Thuzar Lwin, hato il golpe nel suo Paese ...

Advertising

_onlyangell : pregate per me grazie - anitaxtwoghosts : IL PROF HA APPENA DETTO CHE INTERROGA SOLO DUE PERSONE, UNA È VOLONTARIA PREGATE PER ME VI PREGO - bbyidnw : ok amici è l’ora della verità posso rilavarmi i capelli pregate per me ???? - carlopiana : @blusewillis1 @radiosilvana L'italiano usato non aiuta a capire. Ma il concetto non mi pare rispettare i comandamen… - txmporaryfix : ora mi interroga a scienze e non so un cazzo pregate per me -