Palermo, donna muore investita mentre attraversa la strada (Di lunedì 17 maggio 2021) Incidente stradale mortale questa mattina nel pieno centro a Palermo. La vittima è una donna che ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in via Duca della Verdura, all'angolo con via Libertà, mentre attraversava la strada. Inutili i soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia municipale. La zona è transennata per i rilievi in corso.

