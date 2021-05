Muore annegato nella vasca dei liquami, Mario stava cercando di salvare un pulcino (Di lunedì 17 maggio 2021) Tragedia a Bergamo, un uomo di 76 anni, Mario Locatelli, è morto mentre cercava di salvare un pulcino di corvo rimasto intrappolato. A trovare il corpo dell’uomo, nella serata di ieri, un nucleo dei carabinieri allertato dai famigliari che non lo avevano visto tornare. Casirate d’Adda, piccolo comune in provincia di Bergamo, è sotto choc. Mario Locatelli era un uomo molto conosciuto. Agricoltore, per tutta la vita si è dedicato alla coltivazione della terra. Un legame profondo fatto di cura e rispetto reciproco. Un legame che ha chiamato Mario quando, probabilmente nella mattinata di ieri, ha visto un pulcino in difficoltà. Locatelli, che pare avesse problemi di deambulazione, è forse scivolato proprio mentre tentava di salvare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Tragedia a Bergamo, un uomo di 76 anni,Locatelli, è morto mentre cercava diundi corvo rimasto intrappolato. A trovare il corpo dell’uomo,serata di ieri, un nucleo dei carabinieri allertato dai famigliari che non lo avevano visto tornare. Casirate d’Adda, piccolo comune in provincia di Bergamo, è sotto choc.Locatelli era un uomo molto conosciuto. Agricoltore, per tutta la vita si è dedicato alla coltivazione della terra. Un legame profondo fatto di cura e rispetto reciproco. Un legame che ha chiamatoquando, probabilmentemattinata di ieri, ha visto unin difficoltà. Locatelli, che pare avesse problemi di deambulazione, è forse scivolato proprio mentre tentava diil ...

