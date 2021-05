Mondo TV, intesa per pulbishing MeteoHereos in Croazia e Slovenia (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto un’intesa preliminare con Menart, società con sede a Zagabria, per la licenza di diversi prodotti publishing derivati dalla serie MeteoHeroes, coprodotta da Mondo TV con MOPI. L’intesa negoziata dall’agente ELC avrà durata di tre anni e avrà come copertura i territori di Croazia e Slovenia con pagamento di un minimo garantito, in sé non significativo, ed eventuali royalties dopo il recupero del medesimo minimo garantito da parte della licenziataria. Si tratta – spiega una nota – della prima intesa raggiunta in relazione al licensing della serie MeteoHereos fuori dall’Italia e soprattutto in paesi dove il Gruppo non ha una propria presenza diretta. Con questa intesa arrivano quindi i primi risultati ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –TV ha raggiunto un’preliminare con Menart, società con sede a Zagabria, per la licenza di diversi prodotti publishing derivati dalla serie MeteoHeroes, coprodotta daTV con MOPI. L’negoziata dall’agente ELC avrà durata di tre anni e avrà come copertura i territori dicon pagamento di un minimo garantito, in sé non significativo, ed eventuali royalties dopo il recupero del medesimo minimo garantito da parte della licenziataria. Si tratta – spiega una nota – della primaraggiunta in relazione al licensing della seriefuori dall’Italia e soprattutto in paesi dove il Gruppo non ha una propria presenza diretta. Con questaarrivano quindi i primi risultati ...

Advertising

LucillaGiannot1 : RT @ghegola: Il teatro della vita lo entusiasmava. Appagava la sua smania di esistere. E lui coinvolgeva il pupo, ignaro di tutto, in un’in… - BersaniLeda : RT @ghegola: Il teatro della vita lo entusiasmava. Appagava la sua smania di esistere. E lui coinvolgeva il pupo, ignaro di tutto, in un’in… - CSP_live : Abbiamo siglato insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center un accordo biennale con @startupgenome, un’organizzazio… - pescapazzeska : @AGhinolfi Esattamente, ma certe cose fa comodo non ricordarle! Ricordo perfettamente che alcuni dicevano che le er… - Cinzia75Pd : RT @Terra_Pianeta: Mi scambio uno sguardo d'intesa con un merlo: 'Eh, sì! Questi bipedi sono uguali in tutto il mondo: non li metti d'accor… -