Milan-Cagliari 0-0 | “Flop Rebic-Leao | esploso il problema vice Ibra”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cagliari

Poi ieri notte ilha voluto dimostrare di non aver bisogno di omaggi. Ed è andata a pareggiare, quasi a vincere (Donnarumma migliore in campo dei suoi), a San Siro contro unche aveva ...Juventus FC +2,2% guadagna terreno: la vittoria sull'Inter di sabato scorso e soprattutto l'inatteso pareggio delcon ilhanno rimesso i bianconeri in corsa per il quarto posto nel campionato di Serie A, piazzamento che garantisce l'accesso alla Champions League. Simone Ferradini - www.ftaonline.Juventus FC +2,2% guadagna terreno: la vittoria sull'Inter di sabato scorso e soprattutto l'inatteso pareggio del Milan con il Cagliari hanno rimesso i bianconeri in corsa per il quarto posto nel camp ...La lotta Champions, in Serie A, entra nella sua fase decisiva: Milan, Napoli e Juventus si contenderanno, domenica prossima, gli ultimi due posti che portano ...