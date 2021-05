Manifestazione No Vax a Roma. Insulti e cori contro Speranza: «Vai via, tu sei l’epidemia» (Di lunedì 17 maggio 2021) «Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che intendono manifestare contro l’orrendo obbligo vaccinale, contro l’assurdo green pass, contro il deleterio slittamento del voto elettorale». È questo l’appello sulla pagina Facebook del Movimento 3v, partito No Vax, poco prima della Manifestazione che si è tenuta questo pomeriggio a Roma. a pochi metri dal ministero della Salute. «Oggi vengono colpiti i sanitari, domani seguirà l’intera popolazione – hanno detto gli attivisti No Vax – il movimento 3v a tutto questo dice basta e invita ogni italiano a manifestare per mettere fine alle misure liberticide e antidemocratiche orchestrate dai partiti presenti in Parlamento, nessuno dei quali rappresenta più il popolo». Diversi i cori e gli Insulti rivolti al ministro della ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) «Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che intendono manifestarel’orrendo obbligo vaccinale,l’assurdo green pass,il deleterio slittamento del voto elettorale». È questo l’appello sulla pagina Facebook del Movimento 3v, partito No Vax, poco prima dellache si è tenuta questo pomeriggio a. a pochi metri dal ministero della Salute. «Oggi vengono colpiti i sanitari, domani seguirà l’intera popolazione – hanno detto gli attivisti No Vax – il movimento 3v a tutto questo dice basta e invita ogni italiano a manifestare per mettere fine alle misure liberticide e antidemocratiche orchestrate dai partiti presenti in Parlamento, nessuno dei quali rappresenta più il popolo». Diversi ie glirivolti al ministro della ...

