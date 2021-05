Lo Monaco | ”Napoli | sarebbe un gran peccato separarsi da Gattuso!”

Leggi su retecalcio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lo: ”Juve-Inter? Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ci hanno deriso in tutta Europa. Quel rigore dato è assurdo” Pietro Lo, dirigente sportivo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, per parlare di Juve-Inter, del rigore concesso a Cuadrato, del, di Gattuso e Galtier. Queste le sue parole: SU JUVE – INTER “Juve-Inter? Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ci hanno deriso in tutta Europa. Quel rigore dato è assurdo, non si possono commettere certi errori così. -afferrma Lo– Si alimentano sempre di più certe voci e questo non fa bene al calcio. LOSU FIORENTINA –Prima di Fiorentina-ho detto che gli azzurri avrebbero vinto. Sono la squadra più solida del campionato, sta bene in campo ed ha ...