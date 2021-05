L’invasione dei topi sta devastando l’Australia: esche inutili, contadini raddoppiano le dosi di veleno (Di lunedì 17 maggio 2021) Le migliaia di agricoltori colpiti dalla piaga delL’invasione dei topi che sta devastando vaste aree dell’Australia orientale, hanno ottenuto il permesso di usare esche doppiamente tossiche del normale e chiedono ora ai governi del New South Wales e del Queensland assistenza per affrontare gli altissimi costi. Le comunità rurali sopportano da mesi un flagello senza precedenti, che distrugge i raccolti e infligge danni enormi a orzo e grano nei magazzini, causato da innumerevoli roditori, capaci di procreare a sei settimane di età e di partorire ogni 21 giorni. Si sperava che le forti piogge e le temperature più fresche di recenti settimane riducessero i numeri prima della semina invernale, ma questo è avvenuto solo in poche aree. Nuove ricerche dell’ente scientifico federale Csiro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Le migliaia di agricoltori colpiti dalla piaga deldeiche stavaste aree delorientale, hanno ottenuto il permesso di usaredoppiamente tossiche del normale e chiedono ora ai governi del New South Wales e del Queensland assistenza per affrontare gli altissimi costi. Le comunità rurali sopportano da mesi un flagello senza precedenti, che distrugge i raccolti e infligge danni enormi a orzo e grano nei magazzini, causato da innumerevoli roditori, capaci di procreare a sei settimane di età e di partorire ogni 21 giorni. Si sperava che le forti piogge e le temperature più frdi recenti settimane riducessero i numeri prima della semina invernale, ma questo è avvenuto solo in poche aree. Nuove ricerche dell’ente scientifico federale Csiro ...

