Israele-Hamas, continua la pioggia di razzi e bombe. L'Egitto lavora a una tregua (Di lunedì 17 maggio 2021) Se si moltiplicano gli appelli dalla comunità internazionale per un cessate il fuoco, al Consiglio di Sicurezza Onu la situazione resta bloccata. A lavorare a una mediazione per un cessate il fuoco è Il Cairo, coadiuvato da altri Paesi considerati imparziali, come Giordania e Germania Leggi su rainews (Di lunedì 17 maggio 2021) Se si moltiplicano gli appelli dalla comunità internazionale per un cessate il fuoco, al Consiglio di Sicurezza Onu la situazione resta bloccata. Are a una mediazione per un cessate il fuoco è Il Cairo, coadiuvato da altri Paesi considerati imparziali, come Giordania e Germania

rubio_chef : Israele ha bombardato la sede di @AlJazeera_World e @AP #Gaza. Se Israele bombarda i giornalisti e dice che bombard… - fattoquotidiano : L'ANALISI Anche in passato Israele ha condotto operazioni militari su infrastrutture civili o umanitarie, sia a Ga… - PieroPelu : Quella tra Israele e la Palestina non è una guerra, perché le guerre si combattono tra eserciti ad armi più o meno… - lucio_funk : RT @michelegiorgio2: Il Segretario di stato Blinken dice che non aver ricevuto alcuna prova da Israele che nel palazzo Al Jalaa, con gli uf… - REstaCorporate : RT @Agenzia_Italia: Il Cairo lavora a una tregua tra Hamas e Israele -