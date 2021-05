Isola dei Famosi 2021, diciottesima puntata in diretta – I naufraghi si sfidano per l’immunità. Torna in studio Gilles Rocca (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilary, Isolde e Valentina - Isola dei Famosi 2021 diciottesima puntata per l’Isola dei Famosi 2021 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2021: anticipazioni diciottesima puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Ilary Blasi conduce la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Con lei in studio, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilary, Isolde e Valentina -deiper l’deie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade ine soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: anticipazioniInsu Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Ilary Blasi conduce ladell’dei. Con lei in, ...

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - SerieTvserie : L’Isola dei Famosi 15 diretta diciottesima puntata 17 maggio 2021: anticipazioni - leeveean : @_wankycriss Che poi tutte a dire curati l'ossessione per il GF quando parlavo dell'Isola dei Famosi ?? -