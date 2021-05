Giro d’Italia 2021, Peter Sagan: “Devo ringraziare i miei compagni di squadra che danno sempre il massimo per me” (Di lunedì 17 maggio 2021) Peter Sagan si è sbloccato al Giro d’Italia 2021 nell’odierna l’Aquila-Foligno. Il corridore slovacco si è imposto con una volata delle sue. Nel finale, infatti, il tre volte campione del Mondo ha preso la ruota del colombiano Sebastian Molano e dopo l’ultima curva lo ha saltato e si è lanciato in una progressione devastante. Fernando Gaviria, che era alla sua ruota, non è nemmeno riuscito ad affiancarlo. Dietro al successo di Sagan, però, c’è un lavoro enorme da parte della sua Bora-Hansgrohe. Il sodalizio tedesco, infatti, ha fatto a tutta l’unico GPM di giornata, il Valico della Somma, e ha costretto alla resa anticipata velocisti del rango di Tim Merlier, Giacomo Nizzolo e Dylan Groenewegen. Queste le parole rilasciate alla Rai da Sagan dopo il successo odierno: ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021)si è sbloccato alnell’odierna l’Aquila-Foligno. Il corridore slovacco si è imposto con una volata delle sue. Nel finale, infatti, il tre volte campione del Mondo ha preso la ruota del colombiano Sebastian Molano e dopo l’ultima curva lo ha saltato e si è lanciato in una progressione devastante. Fernando Gaviria, che era alla sua ruota, non è nemmeno riuscito ad affiancarlo. Dietro al successo di, però, c’è un lavoro enorme da parte della sua Bora-Hansgrohe. Il sodalizio tedesco, infatti, ha fatto a tutta l’unico GPM di giornata, il Valico della Somma, e ha costretto alla resa anticipata velocisti del rango di Tim Merlier, Giacomo Nizzolo e Dylan Groenewegen. Queste le parole rilasciate alla Rai dadopo il successo odierno: ...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - giroditalia : Abruzzo ?? Giro d'Italia #Giro - juftcd54 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - infoitsport : L'Aquila abbraccia il Giro d'Italia: in Piazza Duomo la partenza della decima tappa. Bandiere della Palestina lungo… -