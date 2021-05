Gaza | i tre che Israele vuole uccidere | in cima alla lista c' è Deif | il terrorista sulla sedia a rotelle

Advertising

IsraelinItaly : Per oltre tre decenni #Hamas ha sfruttato le risorse destinate al bene dei palestinesi a #Gaza, per attacchi terror… - rubio_chef : Le sirene piagnucolanti israeliane suonano ma chi muore sono sempre loro e noi con loro. Tre bambini sono stati amm… - fattoquotidiano : Il movimento islamista denuncia: 'Raid di Tel Aviv hanno ucciso tre bambini'. Esercito: 'Falso, è stato un errore d… - VittorioPalumbo : RT @Marco_dreams: Colpita una casa di tre piani a Gaza, muoiono 8 bambini e due donne. Terroristi evidentemente. Da Israele: 'Hamas sta p… - EugenioCardi : RT @michelegiorgio2: 2) #Gaza Tre edifici, aggiunge al Mezan, sono stati completamente distrutti: 2 delle famiglie Abu Al-Ouf e Al-Kolak, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza tre

ilmessaggero.it

club che non si sono tirati fuori dalla UEFA avranno ripercussioni , non so quale sia la ... ma non è finita" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Raffica di razzi su Israele, bombardataCity... edifici residenziali e un'abitazione di quattro piani vicino all'ospedale al - Shifa, aCity. ... Secondo Save the Children ogni ora vengono feritibambini, numeri insostenibili. Secondo Wafa , ...Se il cessate il fuoco arriverà in settimana, sia Hamas sia Israele potranno rivendicare una vittoria. Ma niente sarà comunque risolto, perché il silenzio delle armi non implica per forza la pace. Leg ...Ore 7.09 sirene allarme suonano a Kerem Shalom. Sirene di allarme per l’arrivo di razzi sono suonate nella città israeliana di Kerem Shalom, nei pressi della frontiera con Gaza, dopo tre ore di tregua ...