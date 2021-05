Gaza, esercito Israele: 'Nei raid colpiti 15 chilometri di tunnel di Hamas' | Biden sente Netanyahu e chiede il cessate il fuoco (Di lunedì 17 maggio 2021) L'esercito israeliano ha colpito nella notte 15 chilometri della rete dei tunnel, detta 'Metro', di Hamas nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in particolare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) L'israeliano ha colpito nella notte 15della rete dei, detta 'Metro', dinel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in particolare ...

