Draghi-Speranza, addio al coprifuoco: spunta la data dell’addio (Di lunedì 17 maggio 2021) C'è grande attesa per la cabina di regia di lunedì, quando il governo ed il comitato tecnico scientifico si esprimeranno sulla situazione sanitaria del Paese, decidendo come procedere nelle prossime settimane: uno dei temi più caldi è quello del coprifuoco, misura sulla quale si sta molto discutendo in questi ultimi giorni. Al momento si parla di uno slittamento fino alle ore 23 o alle 24. Da domani un altro segnale di ripartenza. Come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza, tutto avverà gradualmente e con prudenza, ma da lunedì, grazie anche anche alla circolare che abolisce l'obbligo di quarantena per tutti coloro che provengono dai paesi Ue e dalla Gran Bretagna, si potrà in parte cominciare a parlare di vacanze estive e riapertura del Paese. I numeri relativi all'andamento della pandemia in Italia sono incoraggianti (136 vittime ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 17 maggio 2021) C'è grande attesa per la cabina di regia di lunedì, quando il governo ed il comitato tecnico scientifico si esprimeranno sulla situazione sanitaria del Paese, decidendo come procedere nelle prossime settimane: uno dei temi più caldi è quello del, misura sulla quale si sta molto discutendo in questi ultimi giorni. Al momento si parla di uno slittamento fino alle ore 23 o alle 24. Da domani un altro segnale di ripartenza. Come anticipato dal ministro della Salute Roberto, tutto avverà gradualmente e con prudenza, ma da lunedì, grazie anche anche alla circolare che abolisce l'obbligo di quarantena per tutti coloro che provengono dai paesi Ue e dalla Gran Bretagna, si potrà in parte cominciare a parlare di vacanze estive e riapertura del Paese. I numeri relativi all'andamento della pandemia in Italia sono incoraggianti (136 vittime ...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Draghi e #Speranza proseguono sulla strada delle chiusure e delle limitazioni delle libertà personali. Riaprire su… - GCagnino : RT @La_manina__: I liberali avevano già il tweet pronto, per ogni evenienza: - Calano i contagi: 'Galli suka; Crisanti suka; Draghi e Figl… - LiberoPetrucci : RT @La_manina__: I liberali avevano già il tweet pronto, per ogni evenienza: - Calano i contagi: 'Galli suka; Crisanti suka; Draghi e Figl… - marin_cdm : @Lara20838926300 Ma essendo Draghi .. l'esecutore del nuovo ordine... ci sta... infatti speranza e lamorgese sono rimasti... - Rog_2 : RT @marfeluca: Ma dopo i festeggiamenti per lo #Scudetto dell’#Inter, #Milano alla fine esiste ancora? ???????? #NESSUNAUMENTODEICONTAGI #Covid… -