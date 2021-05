Dieci domande a favore del Cav. (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono notizie che, ne siamo certi, hanno il potere di far sentire meglio Silvio Berlusconi che nemmeno le medicine del dottor Zangrillo. Non stiamo parlando della notizia di ieri pomeriggio, l’uscita di Fininvest da Mediobanca, una cessione del valore di 174 milioni di euro. La buona notizia, per l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, è arrivata in mattinata da Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha finalmente preso in mano il fascicolo “Berlusconi contro Italia”, un’istanza del 2014 in cui l’ex premier chiedeva una valutazione sul processo subìto in Italia e che gli costò, nel 2013, la condanna definitiva per frode fiscale ma soprattutto la decadenza da senatore a causa della legge Severino. Questo effetto della condanna era stato immediatamente contestato da Berlusconi davanti alla Cedu, ma il procedimento era stato fermato dopo la riabilitazione ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci sono notizie che, ne siamo certi, hanno il potere di far sentire meglio Silvio Berlusconi che nemmeno le medicine del dottor Zangrillo. Non stiamo parlando della notizia di ieri pomeriggio, l’uscita di Fininvest da Mediobanca, una cessione del valore di 174 milioni di euro. La buona notizia, per l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, è arrivata in mattinata da Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha finalmente preso in mano il fascicolo “Berlusconi contro Italia”, un’istanza del 2014 in cui l’ex premier chiedeva una valutazione sul processo subìto in Italia e che gli costò, nel 2013, la condanna definitiva per frode fiscale ma soprattutto la decadenza da senatore a causa della legge Severino. Questo effetto della condanna era stato immediatamente contestato da Berlusconi davanti alla Cedu, ma il procedimento era stato fermato dopo la riabilitazione ...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi, le dieci domande della Cedu all’Italia a sette anni dal ricorso sul processo Mediaset - Tg3web : Dalla Corte europea per i diritti umani di Strasburgo arrivano dieci domande al Governo italiano sulla condanna per… - tax_tweet : Le dieci domande alla nostra giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla sentenza che costò all'ex pr… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Dalla Corte europea per i diritti umani di Strasburgo arrivano dieci domande al Governo italiano sulla condanna per frode fisca… - venny1954 : @Quirinale Silvio Berlusconi ha avuto un processo equo?'. È questa una delle domande che la Corte europea dei dirit… -