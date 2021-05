Denise Pipitone, nuovi risvolti: “Nel sequestro sono invischiate tante persone” (Di lunedì 17 maggio 2021) Da quando il caso della scomparsa di Denise Pipitone è tornata al centro dell’attenzione, sono tanti gli inaspettati retroscena che stanno emergendo. L’ultimo risvolto riguarderebbe il sequestro di Denise e a parlarne è stata Maria Angioni, l’ex pm. “A sequestrare Denise non è stata una sola persona” – Intervenuta a Mattino Cinque, Angioni ha voluto parlare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Da quando il caso della scomparsa diè tornata al centro dell’attenzione,tanti gli inaspettati retroscena che stanno emergendo. L’ultimo risvolto riguarderebbe ildie a parlarne è stata Maria Angioni, l’ex pm. “A sequestrarenon è stata una sola persona” – Intervenuta a Mattino Cinque, Angioni ha voluto parlare L'articolo

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, ex pm Maria Angioni: “Più persone hanno collaborato al sequestro” #DenisePipitone… - fanpage : #DenisePipitone, parole forti da parte della pm Maria Angioini - GDS_it : #DenisePipitone, il sindaco di #Mazara: 'Lettera anonima è un segnale. Chi sa parli' - pudipu : RT @serena_vinci: Vorrei svegliarmi una mattina e sentire “ritrovata Denise Pipitone”#DenisePipitone - federica_ori : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: “Erano in due, quello con i capelli ricci la portò via in moto”. Chi era l’uomo descritto da Battista… -