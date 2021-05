Daydreamer, anticipazioni: Can accetta un appuntamento con Ayca. Sanem si infastidisce e va via (Di lunedì 17 maggio 2021) Daydreamer, anticipazioni: vogliamo vedere la nuova tranche della soap. Selim si interessa a Melahat Leyla ed Emre sono a casa di Huma con Selim. La giovane ha una videochiamata con Mevkibe, che è seduta in giardino. Si “affaccia” sullo schermo il viso sorridente di Melahat, che invita Leyla a mangiare la baklava: ne ha portata un’intera scatola all’amica. La sorella di Sanem risponde che, ora che è diventata ricca, se la può permettere! Selim, interessato, chiede chi è la donna. Emre, sorpreso dalla domanda, gli risponde che è una vicina del quartiere e Huma, maligna, precisa che è la parrucchiera. Con aria di sufficienza spiega anche che ha ricevuto un’eredità e Selim rimane colpito. Poi Melahat propone ad Emre di comprargli una decapottabile, ma ovviamente lui le dice di lasciare perdere (e che ha già fatto tanto per loro). Una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 17 maggio 2021): vogliamo vedere la nuova tranche della soap. Selim si interessa a Melahat Leyla ed Emre sono a casa di Huma con Selim. La giovane ha una videochiamata con Mevkibe, che è seduta in giardino. Si “affaccia” sullo schermo il viso sorridente di Melahat, che invita Leyla a mangiare la baklava: ne ha portata un’intera scatola all’amica. La sorella dirisponde che, ora che è diventata ricca, se la può permettere! Selim, interessato, chiede chi è la donna. Emre, sorpreso dalla domanda, gli risponde che è una vicina del quartiere e Huma, maligna, precisa che è la parrucchiera. Con aria di sufficienza spiega anche che ha ricevuto un’eredità e Selim rimane colpito. Poi Melahat propone ad Emre di comprargli una decapottabile, ma ovviamente lui le dice di lasciare perdere (e che ha già fatto tanto per loro). Una ...

