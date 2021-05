Conference League, è una lotta a due: le combinazioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma e Sassuolo si giocano il prossimo accesso alla Conference League. I giallorossi hanno in mano il loro destino Non sarà una lotta accesa come per la conquista della Champions, ma anche la poltrona della Conference League per ora ha due pretendenti. La Roma e il Sassuolo si sfidano a distanza per cercare di staccare il pass per la nuova competizione europea. La classifica per ora premia i giallorossi che hanno due punti di vantaggio sugli emiliani. Le partite Spezia-Roma Sassuolo-Lazio Il Sassuolo ha sulla carta la gara più complicata, anche se la Lazio ha già sigillato il posto per l’Europa League. La Roma invece vola a La Spezia, contro una squadra ormai salva. Le combinazioni La Roma si qualifica alla Conference ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma e Sassuolo si giocano il prossimo accesso alla. I giallorossi hanno in mano il loro destino Non sarà unaaccesa come per la conquista della Champions, ma anche la poltrona dellaper ora ha due pretendenti. La Roma e il Sassuolo si sfidano a distanza per cercare di staccare il pass per la nuova competizione europea. La classifica per ora premia i giallorossi che hanno due punti di vantaggio sugli emiliani. Le partite Spezia-Roma Sassuolo-Lazio Il Sassuolo ha sulla carta la gara più complicata, anche se la Lazio ha già sigillato il posto per l’Europa. La Roma invece vola a La Spezia, contro una squadra ormai salva. LeLa Roma si qualifica alla...

