Come Ranucci ha smentito in un sol colpo la Lega e Libero (Di lunedì 17 maggio 2021) Ormai se ne inventano di ogni. La trasmissione di Rai Tre Report viene attaccata da destra e manca, ma risponde a ogni colpo. Prima l’affaire Renzi e Italia Viva e il il falso dossier in cui vi è scritto che la Rai avrebbe pagato 45mila euro una società lussemburghese che avrebbe dovuto girare parte di quei soldi a una fonte. Ora invece la Lega, tramite il deputato Fabrizio Cecchietti (commissario lombardo) e il capogruppo in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio, è andata all’attacco. E ha sostenuto che Report avrebbe intervistato un falso medico per “attaccare la Regione Lombardia e Fontana”. Ma – risponde Sigfrido Ranucci con un post – sul loro sito è facilmente verificabile che questo sia un falso (basti leggere le trascrizioni del pezzo, che lì si possono trovare), e che Report non si sia mai affidato a questo personaggio. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Ormai se ne inventano di ogni. La trasmissione di Rai Tre Report viene attaccata da destra e manca, ma risponde a ogni. Prima l’affaire Renzi e Italia Viva e il il falso dossier in cui vi è scritto che la Rai avrebbe pagato 45mila euro una società lussemburghese che avrebbe dovuto girare parte di quei soldi a una fonte. Ora invece la, tramite il deputato Fabrizio Cecchietti (commissario lombardo) e il capogruppo in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio, è andata all’attacco. E ha sostenuto che Report avrebbe intervistato un falso medico per “attaccare la Regione Lombardia e Fontana”. Ma – risponde Sigfridocon un post – sul loro sito è facilmente verificabile che questo sia un falso (basti leggere le trascrizioni del pezzo, che lì si possono trovare), e che Report non si sia mai affidato a questo personaggio. Il ...

Advertising

aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - PillaPaladini : RT @agodandaniela: @BroccoloGina @PillaPaladini @ItaliaViva @lucianonobili Anche il servizio di Ranucci è tutto una illazione... Travaglio… - agodandaniela : @BroccoloGina @PillaPaladini @ItaliaViva @lucianonobili Anche il servizio di Ranucci è tutto una illazione... Trava… - Maxartist8 : @annamaria_ff @fenice_risorta Io invece la guarderò, come faccio tutte le settimane perché è la migliore trasmissio… - mariotoscana196 : @luigi_balia Vedo I SOLITI IGNOTI tutte le sere e nessun concorrente riesce a fare peggio di RANUCCI..un beota.. co… -